У Василькові на військовому аеродромі РФ намагається висадити десант, тривають бої

У місті Васильків Київської області на військовому аеродромі Російська Федерація намагається висадитися свій десант.

Про це повідомляє Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Зараз тривають важкі бої у місті Васильків Київської області, де окупанти намагаються висадити десант із повітря!", – йдеться у повідомленні.

"Боротьба триває! Дякуємо нашим захисникам та героям! Як казав Володимир Олександрович, «ця ніч буде дуже важкою!». Забув додати, що для росіян…", - зазначили військові.

Також у Командуванні уточнили, що о пів на першу ночі, 26 лютого, український винищувач Су-27 успішно атакував ворожий військово-транспортний літак Іл-76 МД і знищив його.

Нагадаємо, сьогодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що наразі ситуація для міста загрозлива, російська армія готується до атаки. Він також зазначив, що наступна ніч, під ранок, буде дуже складною.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович також заявив, що наразі російська армія найбільш інтенсивно намагається атакувати з північних заходу від Києва.

Сьогодні ввечері головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до українців і подякував кожному, хто став на захист країни від агресії Російської Федерації. "Його (ворога, - ред.) сили слабшають. Ми ж з кожною годиною міцніємо! План дій простий: бачиш, можеш - знищуй! Не можеш - передай нам місце знаходження ворога!", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Як повідомлося, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці також можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна, зокрема, і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.