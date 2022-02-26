У зоні ООС українські зенітники збили російські вертоліт та штурмовик Су-25

У зоні ООС на Донбасі українські зенітники збили ще дві одиниці техніки Повітряно-космічних сил РФ.

Це сталося близько години тому, повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

"Близько опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ", - сказано в повідомленні.

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Сили ППО збили ІЛ-76 з російським десантом.