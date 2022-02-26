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У зоні ООС українські зенітники збили російські вертоліт та штурмовик Су-25

Ворожі цілі уражено з ракетного комплексу С-300.

У зоні ООС українські зенітники збили російські вертоліт та штурмовик Су-25
Фото: facebook.com/kpszsu

У зоні ООС на Донбасі українські зенітники збили ще дві одиниці техніки Повітряно-космічних сил РФ.

Це сталося близько години тому, повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

"Близько опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ", - сказано в повідомленні.

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Сили ППО збили ІЛ-76 з російським десантом.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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