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Лапутіна подякувала ветеранам: сьогодні ваша підтримка дуже потрібна країні та людям

"Пишаюся вами!”

Лапутіна подякувала ветеранам: сьогодні ваша підтримка дуже потрібна країні та людям

Міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна звернулася до ветеранів, захисниць і захисників України.

“Сьогодні ваша підтримка дуже потрібна країні та людям. Пишаюся, що вже багато наших ветеранів вступили до лав територіальної оборони, стали на захист України. Дякую вам! Пишаюся вами!” – сказала вона.

Лапутіна зазначила, що уряд працює. 

“Усі державні установи допомагають українській армії стримати агресію і вибити ворога з нашої території. З вірою, з силою ми переможемо! Слава Україні!” – зазначила очільниця міністерства.

Нагадаємо, до сил Територіальної оборони залучатимуть патріотів віком понад 60 років, які морально і фізично готові чинити опір та перемагати ворога.

Учора голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

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