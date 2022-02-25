Міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна звернулася до ветеранів, захисниць і захисників України.

“Сьогодні ваша підтримка дуже потрібна країні та людям. Пишаюся, що вже багато наших ветеранів вступили до лав територіальної оборони, стали на захист України. Дякую вам! Пишаюся вами!” – сказала вона.

Лапутіна зазначила, що уряд працює.

“Усі державні установи допомагають українській армії стримати агресію і вибити ворога з нашої території. З вірою, з силою ми переможемо! Слава Україні!” – зазначила очільниця міністерства.

Нагадаємо, до сил Територіальної оборони залучатимуть патріотів віком понад 60 років, які морально і фізично готові чинити опір та перемагати ворога.

Учора голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.