Україна веде активний наступ на Росію на дипломатичному фронті, - Кулеба

Рада Європи позбавила РФ представництва в Комітеті міністрів та у ПАРЄ, а Італія запевнила, що підтримає відключення Росії від SWIFT.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "Україна веде активний наступ на дипломатичному фронті".

На своїй Facebook-сторінці Кулеба написав, що Рада Європи "попри спроби окремих країн загальмувати рішення" позбавила Російську Федерацію представництва в Комітеті міністрів та в ПАРЄ.

"Вперше в історії Росію позбавили голосу в Комітеті міністрів", - повідомив глава МЗС України.

Кулеба додав, що "глава італійської дипломатії Луїджі Ді Майо запевнив мене телефоном, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT".

"Мобільні оператори Канади, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Словаччини, Північної Македонії, Литви, Латвії, Чехії, Польщі, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговини скасували оплату за телефонні дзвінки до України. Такий крок - вияв справжньої солідарності з нашою державою та її народом", - наголосив український дипломат.

Дмитро Кулеба підкреслив, що "Україна пам‘ятатиме кожну країну, міжнародну організацію, бізнес, людину, яка не відвернулася, не лицемірила в обличчя, а стояла пліч-о-пліч з українцями у цей критичний час".

Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого, міністри закордонних справ Європейського Союзу остаточно схвалили другий пакет санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи включають заморожування активів президента РФ Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, а також низку фінансових, технологічних, промислових, торгових і пов'язаних з поїздками заборон.

Також стало відомо, що Росію відсторонили від "Євробачення" - Європейська мовна спілка оголосила, що жоден російський артист не братиме участі в цьогорічному пісенному конкурсі.