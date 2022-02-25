Кулеба: МЗС продовжує посилювати міжнародну коаліцію

МЗС опублікувало список країн та організацій, які запровадили санкції проти Росії.

Наразі Україна інтенсивно працює з посилення міжнародної коаліції на захист України. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Попри перші реакції світу вчора у першій половині дня, які могли здаватися слабкими на тлі жаху брутального нападу РФ на Україну, вчора ввечері та протягом ночі світ нарешті почав діяти... Це лише початок діяльності міжнародної коаліції на захист України та миру, яку ми мобілізуємо в ці години та дні. Ця робота продовжується в інтенсивному режимі", - повідомляється на офіційній сторінці МЗС у Facebook.

Міністр зауважив, що запроваджені кроки "вже зараз наносять конкретний економічний удар по Росії та починають опускати перед нею залізну завісу".

Фото: МЗС України

Для більш детальної інформації МЗС опублікувало список країн та організацій, які запровадили санкції проти Росії та/або надали допомогу Україні.