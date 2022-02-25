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Грузія не приєднуватиметься до санкцій Заходу проти Росії - прем'єр Гарібашвілі

Раніше влада Грузії виступала проти агресивних дій Росії. 

Грузія не приєднуватиметься до санкцій Заходу проти Росії - прем'єр Гарібашвілі
Ираклий Гарибашвили
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не має наміру приєднуватися до санкцій Заходу проти РФ через її вторгнення в Україну. Про це повідомляє ряд грузинських ЗМІ, зокрема й видання "Эхо Кавказа".

"Це запровадження санкцій завдасть ще більшої шкоди нашій країні і нашому народу", - заявив Гарібашвілі. 

Він також зауважив, що не бачить необхідності проводити засідання ради нацбезпеки держави та позачергову сесію грузинського парламенту.

Нагадаємо, 24 лютого Гарібашвілі приєднався до лідерів, які засудили нову агресію РФ проти України, назвавши її неприйнятною та закликавши міжнародну спільноту зробити все можливе, щоб зупинити Путіна. 

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