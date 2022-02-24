У США розглядають можливість кібератаки на Росію

Серед варіантів: відключення електроенергії, втручання в роботу залізничних стрілок, порушення інтернет-з'єднання по всій Росії.

Президенту США Джо Байдену запропонували варіанти кібератак, які може здійснити США проти Росії.

Про це йдеться на сайті телеканалу NBC News.

Мета кібератак - перешкодити здатності РФ підтримувати свої військові операції в Україні.

Наразі остаточні рішення з цього приводу не ухвалили, повідомили журналістам джерела американської розвідки.

Серед варіантів кібератак розглядають порушення інтернет-з'єднання на всій території РФ, відключення електроенергії, а також втручання в роботу стрілочних переводів.

Нагадаємо, 23 лютого міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram повідомив, що приблизно з 16.00 розпочалася чергова масова DDoS-атака на нашу державу.

Зазнали кібератаки спікер українського парламенту Руслан Стефанчук і його сім'я. Зловмисники намагалися заблокувати банківські картки голови ВРУ і зламати акаунти сторінок у соцмережах.