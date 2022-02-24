По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
ГоловнаСвіт

"Франція стоїть поруч з Україною", - Макрон

Президент Франції звернувся до своєї нації на фоні українського прапору.

"Франція стоїть поруч з Україною", - Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон звернувся до французького народу через війну Росії проти України. На фоні українського прапору він заявив, що Франція нині стоїть поряд з нашою державою, повідомляє видання Le Figaro.

"У цій ситуації Франція стоїть поряд з Україною. Їхня свобода – це наша свобода. На цей акт війни ми відповімо без слабкості, з холоднокровністю, рішучістю та єдністю", – попередив Макрон Путіна, зауваживши, що "санкції, які будуть запроваджені" проти його країни, будуть "дорівнювати агресії, в якій він винен".

Водночас Макрон наголосив, що його країна діятиме "без слабкості як на військовому, так і на економічному та енергетичному рівнях".

Президент Франції акцентував: події цієї ночі - це "поворотний момент в історії Європи та нашої країни. Це найсерйозніша атака на мир і стабільність у нашій Європі за багато десятиліть".

Раніше Макрон повідомив, що президент Зеленський просив Францію та увесь Захід оголосити солідарну позицію. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також