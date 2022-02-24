"Франція стоїть поруч з Україною", - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон звернувся до французького народу через війну Росії проти України. На фоні українського прапору він заявив, що Франція нині стоїть поряд з нашою державою, повідомляє видання Le Figaro.
"У цій ситуації Франція стоїть поряд з Україною. Їхня свобода – це наша свобода. На цей акт війни ми відповімо без слабкості, з холоднокровністю, рішучістю та єдністю", – попередив Макрон Путіна, зауваживши, що "санкції, які будуть запроваджені" проти його країни, будуть "дорівнювати агресії, в якій він винен".
Водночас Макрон наголосив, що його країна діятиме "без слабкості як на військовому, так і на економічному та енергетичному рівнях".
Президент Франції акцентував: події цієї ночі - це "поворотний момент в історії Європи та нашої країни. Це найсерйозніша атака на мир і стабільність у нашій Європі за багато десятиліть".
Раніше Макрон повідомив, що президент Зеленський просив Францію та увесь Захід оголосити солідарну позицію.