"Франція стоїть поруч з Україною", - Макрон

Президент Франції звернувся до своєї нації на фоні українського прапору.

Президент Франції Емманюель Макрон звернувся до французького народу через війну Росії проти України. На фоні українського прапору він заявив, що Франція нині стоїть поряд з нашою державою, повідомляє видання Le Figaro.

"У цій ситуації Франція стоїть поряд з Україною. Їхня свобода – це наша свобода. На цей акт війни ми відповімо без слабкості, з холоднокровністю, рішучістю та єдністю", – попередив Макрон Путіна, зауваживши, що "санкції, які будуть запроваджені" проти його країни, будуть "дорівнювати агресії, в якій він винен".

Водночас Макрон наголосив, що його країна діятиме "без слабкості як на військовому, так і на економічному та енергетичному рівнях".

Президент Франції акцентував: події цієї ночі - це "поворотний момент в історії Європи та нашої країни. Це найсерйозніша атака на мир і стабільність у нашій Європі за багато десятиліть".

Раніше Макрон повідомив, що президент Зеленський просив Францію та увесь Захід оголосити солідарну позицію.