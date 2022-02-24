Грибаускайте закликала Захід припинити плескати язиком про санкції і зайнятися реальним стримуванням Росії

Погрози запровадити санкції проти Росії та й самі санкційні заходи не стримують Росію від агресії. Про це заявила експрезидент Литви Даля Грибаускайте на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Вона закликала ЄС і весь Захід припинити порожню балаканину та протидіяти РФ на полі бою.

"Погрози ізолювати або знеохотити за допомогою санкцій не зупинили агресора і не зупинять його. Санкції – це лише відстрочене покарання. Військового злочинця можна зупинити лише на полі бою. Тож припиніть ці порожні балачки та вдайтеся до реальних дій", - сказала Грибаускайте.

Нагадаємо, раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що санкції Євросоюзу проти Росії будуть «найсуворішим пакетом санкцій, які коли-небудь застосовувалися».

Глава Єврокомісії має представити стратегічні обмежувальні заходи ЄС цього четверга.