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Зеленський оголосив про розірвання дипломатичних відносин з Росією

Він закликав росіян вийти на протести. 

Зеленський оголосив про розірвання дипломатичних відносин з Росією
Фото: president.gov.ua

Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Про це на брифінгу оголосив президент Володимир Зеленський.

Рішення ухвалено через наступ РФ на Україну.

"Україна захищається і не віддасть своєї свободи, що б там не думали в Москві. Для українців незалежність, право жити на своїй землі – найвища цінність", – зазначив він.

Президент додав, що Росія підло, самовбивчо напала на Україну, так само як це зробила нацистська Німеччина в Другу світову. 

"Відсьогодні наші держави по різні боки світової історії. Російська держава стоїть на боці зла. Але багато що залежить від російського народу. Громадяни Росії сьогодні самі будуть обирати, на якому шляху кожен з них особисто. Усім, хто в Росії ще не втратив совість, час вийти і заявити протести проти цієї війни, проти війни з Україною", – підкреслив він.

Президент звернувся до українців, у яких є родичі в Росії, звертатися до них, щоб вони знали правду.

Докладно про розрив дипломатичних відносин з РФ, схему та наслідки читайте в тексті на LB.ua

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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