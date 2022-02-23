Ватажки терористів вказали на загострення безпекової ситуації на Донбасі та заявили про "погрози з боку Києва".

Очільники терористичних угруповань "ДНР" та "ДНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили президента РФ Володимира Путіна про допомогу у "відбитті агресії з боку Збройних сил України".

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

Ватажки терористів вказали на загострення безпекової ситуації на Донбасі та заявили про "погрози з боку Києва".

Відповідний лист підписаний учорашньою датою - 22 лютого.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР", які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей, після чого розпорядився ввести на ці території російські війська.

Згодом Путін заявив, що Росія визнала "незалежність" окремих районів Донецької і Луганської областей у межах, встановлених у "конституціях" нелегітимних формувань - тобто всіх територій Донецької та Луганської областей.

Сьогодні Пушилін виступив з вимогою, щоб українські війська залишили підконтрольну уряду територію Донецької області.