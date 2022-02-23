Зеленський виступив із терміновим зверненням до українців: повний текст промови
Зеленський виступив із терміновим зверненням до українців: повний текст промови
​Призов резервістів. Кого це стосується та що означає?
​Призов резервістів. Кого це стосується та що означає?
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
Кулеба та Блінкен домовилися про ленд-ліз для України
Кулеба та Блінкен домовилися про ленд-ліз для України
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
Донецьке вар’єте Путіна. Як Росія починає війну
Донецьке вар’єте Путіна. Як Росія починає війну
ГоловнаСвіт

Ватажки "ДНР" та "ЛНР" звернулися до Путіна по військову допомогу

Ватажки терористів вказали на загострення безпекової ситуації на Донбасі та заявили про "погрози з боку Києва". 

Ватажки "ДНР" та "ЛНР" звернулися до Путіна по військову допомогу
Дмитрий Песков
Фото: EPA/UPG

Очільники терористичних угруповань "ДНР" та "ДНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили президента РФ Володимира Путіна про допомогу у "відбитті агресії з боку Збройних сил України".

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

Ватажки терористів вказали на загострення безпекової ситуації на Донбасі та заявили про "погрози з боку Києва". 

Відповідний лист підписаний учорашньою датою - 22 лютого.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР", які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей, після чого розпорядився ввести на ці території російські війська.

Згодом Путін заявив, що Росія визнала "незалежність" окремих районів Донецької і Луганської областей у межах, встановлених у "конституціях" нелегітимних формувань - тобто всіх територій Донецької та Луганської областей.

Сьогодні Пушилін виступив з вимогою, щоб українські війська залишили підконтрольну уряду територію Донецької області.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , ,
Читайте також