Ердоган обговорив із Путіним ситуацію навколо України

Анкара зберігає рішучість до підтримки взаєморозуміння, що сформувалося.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів у середу телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. Лідери двох країн обговорили ситуацію довкола України.

Про це повідомляє "Анадолу" з посиланням на управління зв'язків Адміністрації президента Туреччини.

У розмові Ердоган наголосив, що завжди надавав особливої уваги тісному діалогу з президентом Путіним з регіональних питань. Анкара зберігає рішучість до підтримки взаєморозуміння, що сформувалося, запевнив глава турецької держави.

Ердоган зазначив, що Анкара не визнає кроків, спрямованих на обмеження суверенітету та територіальної цілісності України, і в цьому полягає принципова позиція Анкари. Президент Туреччини зазначив, що ускладненням наявних проблем і особливо військове протистояння не принесуть нікому користі.

"Анкара надавала і надає великого значення продовженню дипломатичних контактів та переговорів, і готова зробити внесок у зниження напруженості та підтримання миру", - сказав Ердоган.

Раніше Ердоган заявив, що його країна буде підтримувати відносини з Російською Федерацією та Україною попри те, що РФ визнала самопроголошені республіки українського Донбасу