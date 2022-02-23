По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
Україна розірве дипломатичні зносини з РФ? Схема та наслідки
Україна розірве дипломатичні зносини з РФ? Схема та наслідки
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
Путін нас не дурить
Путін нас не дурить
ГоловнаСвіт

Ердоган обговорив із Путіним ситуацію навколо України

Анкара зберігає рішучість до підтримки взаєморозуміння, що сформувалося.

Ердоган обговорив із Путіним ситуацію навколо України
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Анкаре, 16 сентября 2019 .
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів у середу телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. Лідери двох країн обговорили ситуацію довкола України.

Про це повідомляє "Анадолу" з посиланням на управління зв'язків Адміністрації президента Туреччини.

У розмові Ердоган наголосив, що завжди надавав особливої уваги тісному діалогу з президентом Путіним з регіональних питань. Анкара зберігає рішучість до підтримки взаєморозуміння, що сформувалося, запевнив глава турецької держави.

Ердоган зазначив, що Анкара не визнає кроків, спрямованих на обмеження суверенітету та територіальної цілісності України, і в цьому полягає принципова позиція Анкари. Президент Туреччини зазначив, що ускладненням наявних проблем і особливо військове протистояння не принесуть нікому користі.

"Анкара надавала і надає великого значення продовженню дипломатичних контактів та переговорів, і готова зробити внесок у зниження напруженості та підтримання миру", - сказав Ердоган.

Раніше Ердоган заявив, що його країна буде підтримувати відносини з Російською Федерацією та Україною попри те, що РФ визнала самопроголошені республіки українського Донбасу

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також