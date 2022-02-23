Італія спрощує з 1 березня в'їзд для мандрівників з України

Для всіх неєвропейських країн будуть діяти ті самі правила, які вже встановлені для ЄС.

Італія з 1 березня спрощує правила в’їзду мандрівників з країн не Європейського союзу, зокрема України.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я країни Роберто Сперанца.

Так, для всіх неєвропейських країн будуть діяти ті самі правила, які вже встановлені для країн ЄС.

За його словами, для в'їзду в Італію буде достатньо однієї з умов “Green Pass”: довідки про щеплення, довідки про одужання або негативний тест на коронавірус. Зараз потрібно надати довідку про вакцинацію чи одужання та негативний тест.

“Схоже, це також означає скасування вимоги до невакцинованих пасажирів перебувати на карантині протягом п’яти днів після прибуття, а також скасовує обмеження на неважливі поїздки для країн зі списку E”, – пише видання thelocal.it.

Нагадаємо, 23 лютого стало відомо, що Рада Європейського союзу рекомендує країнам ЄС з 1 березня 2022 року дозволити в’їзд туристам, які щеплені будь-якою з антикоронавірусних вакцин, дозволених до використання ВООЗ. Відповідно йдеться про всі вакцини, які наразі доступні в Україні, зокрема CoronaVac.

Раніше Держприкордонслужба повідомила, що уряд Італії до 15 березня продовжив заборону на в'їзд до країни для українців, навіть повністю вакцинованих.

Торік 16 грудня через поширення штаму коронавірусу "Омікрон" Італія з 16 грудня внесла Україну до переліку країн списку Е, що передбачає заборону на необов’язкові поїздки, зокрема туристичні.