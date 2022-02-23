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У МЗС відреагували на дозвіл відправити збройні сили Росії за кордон: відсутність дій розвʼязує руки Кремлю

"Якщо нам не вдасться зупинити російську агресію в Україні сьогодні, завтра військова потуга РФ буде застосована в будь-якому регіоні світу". 

У МЗС відреагували на дозвіл відправити збройні сили Росії за кордон: відсутність дій розвʼязує руки Кремлю

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародне співтовариство вжити проти Росії жорстких і невідкладних заходів у звʼязку з рішенням Ради Федерації РФ дозволити використання збройних сил за кордоном. 

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС.

"22 лютого Рада Федерації РФ дозволила використання збройних сил РФ за кордоном під приводом «захисту» російського населення на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій та Луганській областях. Визнання та підтримка Москвою «Л/ДНР» у порушення суверенітету та територіальної цілісності України є міжнародно-протиправними та розцінюються Україною як акт збройної агресії", – зазначили в зовнішньополітичному відомстві. 

Дипломати додали, що відсутність рішучих дій з боку міжнародного співтовариства лише розв’язує руки Кремлю.

"Якщо нам не вдасться зупинити російську агресію в Україні сьогодні, завтра військова потуга РФ буде застосована в будь-якому регіоні світу", – підкреслили в МЗС. 

Нагадаємо, вчора російський парламент ухвалив рішення про дозвіл направити за кордон збройні сили РФ. Це відбулося на тлі указу президента РФ Володимира Путіна, що передбачає відправлення російських військових в окремі райони Донецької і Луганської областей та визнання їх “незалежними”. При цьому, за словами Путіна, ОРДЛО визнали в прописаних у їхніх “конституціях” межах – тобто в межах всієї Донеччини і Луганщини.

Путін натякнув, що межі ОРДЛО мають стати предметом переговорів між Україною і ватажками незаконних формувань, а також висунув низку вимог українській владі. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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