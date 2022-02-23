Канада застосувала нові антиросійські санкції і відправила Україні летальну зброю

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про впровадження нового пакету санкцій проти Росії.

У Twitter він написав, що незаконні дії РФ проти України є атакою на демократію та загрозою всьому світові.

"Немає сумнівів: це чергове вторгнення у суверенну державу. У координації з союзниками та партнерами Канада відповідає першим раундом економічних санкцій", – зазначив очільник канадського уряду.

Обмежувальні заходи, згідно з сайтом уряду Канади, включають санкції проти депутатів Держдуми, які голосували за визнання незалежності окремих районів Донецької і Луганської областей, заборону на операції із суверенним боргом Росії, санкції проти двох великих російських банків.

For more information on these significant sanctions, which will be in effect until the territorial integrity of Ukraine is restored, and to learn more about the action we’re taking to promote peace and security in Europe, click here: https://t.co/xjSGfxOMiF — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 23, 2022

Трюдо додав, що Канада також додатково надсилає 460 своїх військових для посилення НАТО. Канадські збройні сили відправляють до Латвії – члена Альянсу, що межує з РФ. Також передбачено розгортання додаткового фрегату та морського патрульного літака.

Міністр оборони Канади Аніта Ананд своєю чергою оприлюднила в Twitter фото летальної зброї, доставленої вчора в Україну в якості допомоги.

"Сьогодні наші Збройні сили зробили другу поставку летальної військової допомоги для підтримки наших українських партнерів. Подальше вторгнення Росії у суверенну державу абсолютно неприйнятне, і ми будемо продовжувати підтримувати Україну, оскільки вона захищає суверенітет і територіальну цілісність".

Фото: Anita Anand Twitter

Фото: Anita Anand Twitter

Фото: Anita Anand Twitter

Нагадаємо, низка країни вдалася до нових обмежувальних заходів проти Росії у звʼязку з визнанням нею "незалежності" нелегітимних формувань на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганської області. Росія також дозволила ввести в Україну війська.

Першими про санкції оголосили Штати, але вони стосувалися не Росії, а заборони на ведення бізнесу з повʼязаними з ОРДЛО компаніями. Потім про санкційний пакет оголосила Великобританія, згодом і Євросоюз, а увечері 22 лютого – США. Штати розробили потужний санкційний механізм, який стосується російських банків та фізичних осіб.