СКМ сплатив податків уперед на суму 1 мільярд гривень

Бізнесмен Рінат Ахметов оголосив про сплату компанією СКМ податків уперед на суму 1 мільярд гривень та закликав до єдності влади, бізнесу та громадян України.

Про це йдеться у його коментарі, переданому агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я неодноразово говорив і повторюю знову, що наша спільна мета – сильна, мирна, незалежна, цілісна Україна у визнаних міжнародним правом кордонах. Кожен на своїй ділянці має зробити все для посилення країни», - заявив Ахметов.

Він зазначив, що загроза вторгнення потребує максимального єднання.

"Це стосується і влади, і бізнесу та всіх без винятку громадян України. Єдність зараз – питання виживання країни", - заявив Ахметов.

За його словами, "зараз Україні як ніколи необхідна стабільність державних фінансів. Бізнес має допомогти державі в цьому. Бізнес СКМ сплатить податки наперед – на суму 1 млрд грн".

"Хочу наголосити – якими б страшними сценаріями нас не лякали, підприємства групи СКМ здійснюватимуть усі інвестиції, про які ми говорили у планах на 2022 рік. У тому числі, у Маріуполі", - йдеться у коментарі.

Ахметов також наголосив, що "допомогу людям бізнес повинен розділити з державою".

Він зазначив, що дав розпорядження своєму благодійному фонду у разі необхідності "допомагати з евакуацією, медикаментами, усім, що буде потрібно".

"Ми зробимо все, щоб не допустити гуманітарної катастрофи", - сказав він.

Раніше сьогодні фонд "Повернись живим" отримав переказ у сумі 5 мільйонів гривень від засновника DOU Максима Іщенка. Це найбільший донейт за весь період роботи організації.

Невдовзі до ініціативи приєднався стартап Awesomic. Його представник Роман Севастьянов написав на своїй сторінці у Facebоok, що компанія перераховує мільйон гривень фонду "Повернись живим".