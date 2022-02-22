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Іспанія готує додаткову допомогу для України, - Кулеба

Іспанія також підтримує санкції ЄС проти Росії.

Іспанія готує додаткову допомогу для України, - Кулеба
Фото: ЕРА/UPG

Іспанія підтримує санкції ЄС проти РФ і готує додаткову практичну допомогу для України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Провів розмову з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом. Він запевнив, що Іспанія підтримує санкції ЄС проти РФ і готує додаткову практичну допомогу для України. Вдячний іспанським друзям, які стоять пліч-о-пліч із Україною у цей напружений час", - написав Кулеба у Twitter.

Нагадаємо, напередодні Європейський Союз ухвалив рішення про розгортання в Україні дорадчо-тренувальної військової місії, яке є важливим політичним сигналом про початок співпраці у військовій сфері.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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