Іспанія готує додаткову допомогу для України, - Кулеба

Іспанія підтримує санкції ЄС проти РФ і готує додаткову практичну допомогу для України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Провів розмову з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом. Він запевнив, що Іспанія підтримує санкції ЄС проти РФ і готує додаткову практичну допомогу для України. Вдячний іспанським друзям, які стоять пліч-о-пліч із Україною у цей напружений час", - написав Кулеба у Twitter.

Провів розмову з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом. Він запевнив, що Іспанія підтримує санкції ЄС проти РФ і готує додаткову практичну допомогу для України. Вдячний іспанським друзям, які стоять пліч-о-пліч із Україною у цей напружений час. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 22, 2022

Нагадаємо, напередодні Європейський Союз ухвалив рішення про розгортання в Україні дорадчо-тренувальної військової місії, яке є важливим політичним сигналом про початок співпраці у військовій сфері.