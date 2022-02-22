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Президент Естонії закликав ЄС та НАТО "тримати двері відчиненими для України"

Загроза Україні означає загрозу безпеці Європи.

Президент Естонії закликав ЄС та НАТО "тримати двері відчиненими для України"
Алар Каріс
Фото: Kiur Kaasik

Президент Естонії Алар Каріс закликав Євросоюз та НАТО "тримати двері відчиненими" для вступу України та пообіцяв допомогти Києву в нарощуванні військового потенціалу.

Про це він заявив у Києві на пресконференції за підсумками переговорів з Володимиром Зеленським, передає Deutsche Welle.

"Найголовніше, нам потрібно тримати двері відчиненими для вступу України до Європейського Союзу і НАТО, і нам потрібні конкретні наступні кроки для подальшої співпраці та інтеграції. Ми знаємо, що ви й надалі цінуватимете демократію та реформи. Нарешті, ми вітаємо вас у Європейському Союзі, тому що ви належите до Європи", - сказав Каріс.

Президент Естонії висловив жаль у зв'язку з тим, що, незважаючи на дипломатичні зусилля, "ознак готовності до розрядки напруженості немає, навпаки, нарощування російських сил триває, зокрема й у Білорусі".

За його словами, ЄС запровадить масивний пакет санкцій проти РФ у відповідь на визнання "незалежними республіками" терористичні організації "ДНР" та "ЛНР".

"Мінімум, що ми можемо зробити, - це наростити практичну допомогу для України, що Естонія робила і продовжуватиме робити. У ЄС ми плануємо масивний пакет санкцій - і зробимо це сильно і рішуче", - наголосив Каріс.

Президент Естонії наголосив, що загроза Україні означає загрозу безпеці Європи.

"Це рішучий момент у європейській історії. Президент Путін відповідатиме перед майбутніми поколіннями за свої насильницькі дії. Борг європейських та західних лідерів - захистити свої цінності та прихильність до Європи, об'єднаної та мирної. Ми шкодуємо про кожне життя, яке було втрачено в цьому конфлікті. Наш обов'язок – захищати наші спільні цінності та демократію, яку ми всі допомагали будувати. Загроза Україні – це загроза безпеці Європи", - зазначив Каріс.

Нагадаємо, сьогодні ввечері  відбудеться позачергове засідання комісії НАТО-Україна.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, Україна обрала курс на членство в НАТО для своєї безпеки, і тривалий час рухається в цьому напрямку.

Перед новим вторгненням в Україну Путін заявив, що Росія хоче вирішити питання, пов'язане зі вступом України до НАТО. Він наголосив, що обіцянка не приймати Україну до Альянсу Росію не влаштовує, і РФ вимагає письмові гарантії. Вимога юридично гарантувати, що Україна ніколи не стане членом блоку, прописана в російському ультиматумі до НАТО. Альянс це відкидає і каже, що не Росії вирішувати, кого брати чи не брати до блоку. 

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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