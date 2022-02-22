Президент Естонії закликав ЄС та НАТО "тримати двері відчиненими для України"

Президент Естонії Алар Каріс закликав Євросоюз та НАТО "тримати двері відчиненими" для вступу України та пообіцяв допомогти Києву в нарощуванні військового потенціалу.

Про це він заявив у Києві на пресконференції за підсумками переговорів з Володимиром Зеленським, передає Deutsche Welle.

"Найголовніше, нам потрібно тримати двері відчиненими для вступу України до Європейського Союзу і НАТО, і нам потрібні конкретні наступні кроки для подальшої співпраці та інтеграції. Ми знаємо, що ви й надалі цінуватимете демократію та реформи. Нарешті, ми вітаємо вас у Європейському Союзі, тому що ви належите до Європи", - сказав Каріс.

Президент Естонії висловив жаль у зв'язку з тим, що, незважаючи на дипломатичні зусилля, "ознак готовності до розрядки напруженості немає, навпаки, нарощування російських сил триває, зокрема й у Білорусі".

За його словами, ЄС запровадить масивний пакет санкцій проти РФ у відповідь на визнання "незалежними республіками" терористичні організації "ДНР" та "ЛНР".

"Мінімум, що ми можемо зробити, - це наростити практичну допомогу для України, що Естонія робила і продовжуватиме робити. У ЄС ми плануємо масивний пакет санкцій - і зробимо це сильно і рішуче", - наголосив Каріс.

Президент Естонії наголосив, що загроза Україні означає загрозу безпеці Європи.

"Це рішучий момент у європейській історії. Президент Путін відповідатиме перед майбутніми поколіннями за свої насильницькі дії. Борг європейських та західних лідерів - захистити свої цінності та прихильність до Європи, об'єднаної та мирної. Ми шкодуємо про кожне життя, яке було втрачено в цьому конфлікті. Наш обов'язок – захищати наші спільні цінності та демократію, яку ми всі допомагали будувати. Загроза Україні – це загроза безпеці Європи", - зазначив Каріс.

Нагадаємо, сьогодні ввечері відбудеться позачергове засідання комісії НАТО-Україна.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, Україна обрала курс на членство в НАТО для своєї безпеки, і тривалий час рухається в цьому напрямку.

Перед новим вторгненням в Україну Путін заявив, що Росія хоче вирішити питання, пов'язане зі вступом України до НАТО. Він наголосив, що обіцянка не приймати Україну до Альянсу Росію не влаштовує, і РФ вимагає письмові гарантії. Вимога юридично гарантувати, що Україна ніколи не стане членом блоку, прописана в російському ультиматумі до НАТО. Альянс це відкидає і каже, що не Росії вирішувати, кого брати чи не брати до блоку.