54% українців готові проголосувати за вступ до НАТО на референдумі, – дослідження

7% населення участі у референдумі не брали б.

Інститут Горшеніна з 2 по 14 лютого провів всеукраїнське соціологічне дослідження «Україна на тлі загроз», в ході якого вивчалась думка громадян щодо можливості військового вторгнення Росії в Україну, дій української влади та західних партнерів у цій ситуації, підтримки вступу до НАТО та Євросоюзу, та низки інших питань порядку денного.

Переважна більшість українців (84,7%) пишається своїм громадянством. Відповідь «точно так» обрали 62,5% респондентів, «скоріше так» - 22,2%.

При цьому лише кожний десятий респондент (10,7%) відзначив, що не пишається українським громадянством. Відповідь «скоріше ні» дали 7,5%, «точно ні» - 3,2% опитаних.

Більшість громадян (53,4%) вважають, що Україні слід обрати напрямком інтеграції Європейський Союз. Лише 12,3% українців висловили думку, що країні слід обрати для інтеграції Митний Союз.

При цьому понад чверть респондентів (26,5%) вважають, що напрямком інтеграції України не повинен бути ані ЄС, ані МС.

При цьому, якби сьогодні проводився референдум щодо вступу України до НАТО, більшість громадян (54,1%) проголосували би за приєднання до Альянсу.

27,9% проголосували б проти вступу до НАТО. Відмовились від відповіді на це запитання або не змогли її обрати – 11,0%

7,0% респондентів не голосували б на такому референдумі взагалі.

Опитування проводилося з 2 по 14 лютого 2022 методом особистих інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондентів.

Усього було опитано 2000 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України (без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій Донецької та Луганської областей, АР Крим та міста Севастополь) за квотами: регіон і місце проживання, тип населеного пункту, стать і вік респондентів.

Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,2%.