Тимошенко: закон про ФОПів був сфальшований

Також лідерка "Батьківщини" заявила, що програмне забезпечення не є безплатним, а компанія, яка його виготовляє, має російське коріння.

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що ухвалений «слугами народу» законопроєкт №2524 всупереч рішенню парламенту залишив правку, яка стала фатальною для ФОПів. Про це вона розповіла під час брифінгу у парламенті.

«Ми дослідили, як взагалі трапилося, що в той час, коли всі країни світу, особливо під час локдаунів, енергетичної кризи, знімають для малих підприємців податки, дають можливості працювати, в Україні ведеться терор проти малого бізнесу. І ми виявили декілька дуже серйозних речей», – зауважила Юлія Тимошенко.

Передусім, за її словами, з ініціативи команди «Батьківщини» була проведена офіційна державна експертиза, яка виявила, що закон про ФОПів був сфальшований.

«Коли голосувався закон №2524, це ще при колишньому спікеру парламенту, правка №85 не була проголосована. Це підтверджується стенограмами та всіма документами. І якраз ця правка вивела на вулиці тисячі малих підприємців. Депутати за неї не голосували, але підпис голови Верховної Ради був поставлений на документ, у якому ця правка збереглася. Треба негайно розслідувати цю справу та скасовувати закон!» – наголосила лідерка «Батьківщини».

По-друге, як повідомила Юлія Тимошенко, викликає занепокоєння той факт, що очільник профільного комітету Гетманцев багато років працював на проросійського колишнього депутата Верховної Ради, у якого є зв’язки зі спецслужбами в РФ. Вона впевнена, що СБУ мусить з’ясувати, чи має цей факт зв’язок зі знищенням малого підприємництва, про що буде направлено відповідні звернення.

«Коли сотні тисяч людей залишаються на вулиці в той час, коли ведеться зовнішня війна, це означає, що війна ведеться і всередині Україні. Тим самим агресором. Використовуючи людей, які обіймають посади в партії «Слуга народу», ворог нищить наше життя зсередини. Ситуація непроста, але коли під прикриттям реформ зачищають наш середній клас, ніхто не має права спокійно за цим спостерігати», – переконана Юлія Тимошенко.

Насамкінець Юлія Тимошенко заявила, що її команда готова надати всі наявні документи для проведення всебічного й повного розслідування цієї справи та наголосила на необхідності поновлення справедливості для малих підприємців.

«Ми вимагаємо негайно прийняти та заслухати делегацію малих підприємців, ухвалити закон 5866-1 та закрити кримінальні справи проти їхніх лідерів і припинити нарешті знищувати середній клас!» – закликала Юлія Тимошенко.