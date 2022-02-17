Верховна Рада ратифікувала Угоду про відкрите небо з ЄС

Верховна Рада ратифікувала Угоду про спільний авіаційний простір з ЄС, підписану в жовтні минулого року.

За проголосували 311 народні депутати.

Заступниця міністра інфраструктури Анна Юрченко під час представлення документа зазначила, що укладення цього договору передбачено Угодою про Асоціацію Україна-ЄС.

Реалізація угоди передбачає два етапи. Таким чином українське авіаційне законодавство приведуть у відповідність до європейського.

Угода передбачає доступ авіакомпаній до всіх українських та європейських аеропортів без обмежень. Її також мають ратифікувати у ЄС.

Перемовини про спільний авіаційний простір України та ЄС почалися ще у 2007 році. Його запуск дозволить усім європейським авіакомпаніям виконувати прямі рейси в Україну з будь-якої точки Європи та навпаки. Також це передбачає зняття обмежень на кількість рейсів між Україною та країнами Євросоюзу.

Попереднє підписання угоди про відкрите небо відбулося ще 2013 року, але остаточне затвердження відклали через незавершений Євросоюзом процес внутрішнього узгодження редакції визначення "територія" у контексті питання Гібралтару.

Після виходу Великобританії з ЄС це питання було знято, і Євросоюз обіцяв підписати угоду про відкрите небо щойно буде документально зафіксовано той факт, що Велика Британія більше не є підписантом цього документа.