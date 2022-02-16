Порошенко: "Вашингтон говорить мовою Києва"

"Сьогодні не відбувся напад, але ми маємо бути готові до нападу у майбутньому", вважає експрезидент.

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в ефірі американської телекомпанії CNN подякував президенту Байдену за лідерство, а союзникам України за підтримку та об’єднану позицію, яка дозволила стримати агресивні плани Путіна. П’ятий президент вкотре наголосив, що Росію стримають жорсткі санкції, надання українській армії сучасної оборонної зброї та зміцнення внутрішньої стійкості України через продовження реформ.

«Завдяки лідерству президента Байдена нам вдалося запобігти повномасштабному вторгненню Путіна. І я вдячний американському президенту за це», – сказав Порошенко.

«Сьогодні, у 2022 році, Вашингтон говорить мовою Києва часів 2014 року. Я як Президент, моя команда – ми називали Путіна агресором ще 8 років тому. Ми говорили, що дії Росії – це вторгнення. Сьогодні цією мовою говорить весь світ. Тому Росія має отримати серйозну відсіч – і вже отримує», – наголосив Петро Порошенко.

«Я думаю, що у цій теперішній битві, коли Путін почав шантажувати Україну, шантажувати Європу та світ, так само як він шантажував у 2014 році та квітні 2021 року, він програв. І я вітаю увесь світ з цією перемогою, але виклик все ще зберігається. Ми розрізняємо два види ескалації: «жорстку» та «м’яку». Щодо «жорсткої» ескалації ми все ще маємо 140 тисяч російських солдат вздовж українсько-російського кордону, близько 30 тисяч російських солдат на українсько-білоруському кордоні, які знаходяться там для «аншлюсу» Білорусі. Сьогодні не відбувся напад, але ми маємо бути готові до нападу Путіна у майбутньому», – зазначив Порошенко.

На його думку, звернення до президента Росії щодо визнання тимчасово окупованих територій Донбасу як незалежних держав означає, що Путін виводить Росію з Мінських домовленостей. Він закликав союзників до запровадження жорстких санкцій проти Росії і надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО на саміті Альянсу у Мадриді, посилення оборонних спроможностей Україні та зміцнення її стійкості.

«Це не лише питання Росії та України. Це питання глобальної безпеки, і це власне те, що підтвердив Байден. Це питання важливе для всього Західного світу. І тепер всі – і в США, і в ЄС розуміють, що йдеться про інвестиції в їхню власну безпеку, і в безпеку США, і ЄС. Успіх України у цьому звʼязку – це й успіх Сполучених Штатів, НАТО та Європейського Союзу», – резюмував Петро Порошенко.