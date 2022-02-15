Порошенко про визнання "Л/ДНР": Україна має право відмовитися від Мінських домовленостей

Голосуванням російської Думи за визнання терористичних «ДНР» та «ЛНР» Москва завершує руйнування Мінських домовленостей. Про це у Facebook написав п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Раніше Кремль роздав там майже мільйон російських паспортів. Провів незаконне голосування до Держдуми. Здійснив економічне поглинання українських регіонів. Наростив туди постачання зброї. Ці та інші кроки з руйнування Мінських угод повністю перевернули ситуацію. Відсьогодні Україна має повне право відмовитися від своїх зобов’язань. Слід дати про це знати своїм партнерам», – вважає Петро Порошенко.

За його словами, це не означає, що треба скористатися цим правом негайно – треба знайти альтернативу в рамках політико-дипломатичного врегулювання.

«Зеленський давно, ще з моменту передвиборчої кампанії, обіцяв запропонувати інший формат. За наявності раціонального зерна – ми готові підтримати його свіжі пропозиції», – констатував Порошенко.

«Мінські угоди були єдино правильним рішенням для 2014-2015 років. Вони зупинили наступ росіян в умовах, коли від Волновахи до Києва ми не мали жодної боєздатної військової частини. Вони дали нам кілька років на відновлення і зміцнення армії. На них ґрунтується система санкцій проти РФ, які Росію послаблюють і яких вона так хоче позбутися. Разом із Францією та Німеччиною ми погодили дорожню карту з пріоритетом безпекових питань. Напрацювали план введення блакитних шоломів ООН», – нагадав Порошенко.

«Але Мінські домовленості це не Святе письмо, в якому люди нічого не мають права міняти. Якщо життя диктує необхідність інших рішень, їх треба приймати тим, хто взяв на себе відповідальність за країну», – вважає лідер "ЄС".