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Рада прийняла за основу законопроєкт "Про Національну гвардію"

Документ передбачає персональну ідентифікацію військовослужбовців Нагвардії під час виконання завдань з охорони громадського порядку.

Рада прийняла за основу законопроєкт "Про Національну гвардію"
Фото: ngu.gov.ua

Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок, 15 лютого, прийняла за основу проєкт закону про внесення змін до Закону України "Про Національну гвардію України" (№ 3731). 

Про це інформує пресслужба парламенту.

"Метою проєкту закону є створення системи персональної ідентифікації військовослужбовців Національної гвардії України, які залучені до виконання завдань із охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки", – сказано в повідомленні.

Законопроєкт також передбачає, що положення щодо персональної ідентифікації не поширюватимуться на військовослужбовців Національної гвардії України, які виконують завдання на території проведення антитерористичної операції.

Документ пропонує доповнити Закон України "Про Національну гвардію України" новою статтею 20-1 "Індивідуальний номер військовослужбовця Національної гвардії України", у якій врегульовуються питання щодо: 

  • закріплення індивідуального номера за військовослужбовцем Національної гвардії України із зазначенням його у службовому посвідченні; 
  • створення єдиної бази індивідуальних номерів військовослужбовців Національної гвардії України; 
  • носіння жетона або нашивок з індивідуальним номером на форменому одязі; 
  • встановлення дисциплінарної відповідальності військовослужбовця Національної гвардії України за порушення правил ідентифікації тощо.
Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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