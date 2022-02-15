Рада прийняла за основу законопроєкт "Про Національну гвардію"

Документ передбачає персональну ідентифікацію військовослужбовців Нагвардії під час виконання завдань з охорони громадського порядку.

Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок, 15 лютого, прийняла за основу проєкт закону про внесення змін до Закону України "Про Національну гвардію України" (№ 3731).

Про це інформує пресслужба парламенту.

"Метою проєкту закону є створення системи персональної ідентифікації військовослужбовців Національної гвардії України, які залучені до виконання завдань із охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки", – сказано в повідомленні.

Законопроєкт також передбачає, що положення щодо персональної ідентифікації не поширюватимуться на військовослужбовців Національної гвардії України, які виконують завдання на території проведення антитерористичної операції.

Документ пропонує доповнити Закон України "Про Національну гвардію України" новою статтею 20-1 "Індивідуальний номер військовослужбовця Національної гвардії України", у якій врегульовуються питання щодо: