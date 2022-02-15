Рада звернулась до міжнародної спільноти через розгляд Держдумою визнання “ДНР” і “ЛНР”

Верховна Рада ухвалила проєкт постанови про Звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

За проголосував 331 нардеп. Зі "Слуги народу" підтримали 217 депутатів, із ОПЗЖ – 1, з "Батьківщини" – 20, "Європейської солідарності" – 26, "За майбутнє" – 17, "Голос" – 18, "Довіра" – 19, решта – позафракційні.

Тексту постанови на сайті парламенту поки нема, однак під час представлення документу співавтор Павло Бакунець пояснив, що депутати звертаються до міжнародної спільноти зі закликом не визнавати рішення Кремля.

"Звертаємося рішуче засудити будь-які дії Кремля, спрямовані на погіршення ситуації на кордонах України, а, відповідно, і Європи", – заявив він.

Звернення також містить заклик увести додаткові санкції задля запобігання подальшої ескалації.

Нагадаємо, сьогодні Держдума РФ розглядатиме визнання "державами" самопроголошених і нелегітимних "ДНР" і "ЛНР".

Комітет російської Державної думи у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками підтримав два варіанти постанови про звернення до президента Володимира Путіна про визнання "ДНР" та "ЛНР".

Проєкт ухвали про звернення Держдуми до президента РФ з проханням визнати незалежність "ЛДНР" депутати КПРФ на чолі з лідером Геннадієм Зюгановим внесли до Держдуми 19 січня. Також аналогічне звернення зробили "єдинороси".

Згідно з пропозиціями, Держдума звертається до Путіна з проханням визнати державні утворення терористів "як самостійні, суверенні та незалежні держави". У тексті йдеться, що депутати "вважають обґрунтованим та морально виправданим визнання" "ДНР" та "ЛНР".

Раніше Росія визнавала "незалежність" Абхазії – території, захопленої внаслідок російсько-грузинської війни. Придністровʼя Росія як незалежну "державу" не визнала, але має там своє консульство.