Трухін був присутній на засіданні фракції "Слуга народу", - джерела

Нардеп "Слуги народу" Олександр Трухін був на засіданні фракції за участю президента. Питання виключення нардепів з фракції, які замішані у корупційних скандалах, може бути розглянуто на наступному "плановому засіданні "Слуги народу".

Про це LB.ua повідомили джерела з фракції "Слуга народу".

"Трухін був на засіданні фракції (під головуванням президента). Але питання по ньому (щодо скандального відео ДТП) не задавали. Хоча депутати реагували на нього по-різному. Одиниці з ним говорили", - розповів один з нардепів.

Співрозмовники також стверджують, що "наразі всі (депутати) обговорюють нове відео Трухіна (де нардеп називає відео з місця ДТП фейком)".

Водночас голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що питання виключення нардепів "сьогодні не розглядалося. Була ж інша адженда (безпекова)".

З його слів, питання щодо виключення нардепів (Трухіна та Кузьміних) може бути розглянуто на наступному "плановому засіданні".

Раніше повідомляли, що у Верховній Раді вже зібрали 150 підписів за скликання позачергового засідання щодо стану кримінальних справ проти народних депутатів.

Нагадаємо, голова фракції СН Давид Арахамія оголосив про збір підписів за позачергове засідання після того, як УП оприлюднила відео із народним депутатом Олександром Трухіним. На засіданні хочуть заслухати керівництво МВС та ДБР, але мова має йти не тільки про Трухіна, а й про інших парламентарів, зокрема Петра Порошенка.

Відео з Трухіним було зняте поліцейськими, які прибули на місце аварії за участі депутата в серпні 2021. Там зафільмовано, як парламентар натякає на винагороду поліцейським, якщо вони дадуть йому "тихенько піти до лісу".