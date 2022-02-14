Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання

Президент Володимир Зеленський оголосив 16 лютого 2022 року Днем єднання - у цей день піднімуть державний прапор на будинках та спорудах в усіх населених пунктах України.

Про це йдеться в указі президента №53/2022 від 14 лютого.

Згідно з документом, 16 лютого на будинках і спорудає в усіх населених пунктах мають підняти прапор України; о 10:00 - виконати державний гімн, а також провести закордонним дипломатичним установам України в державах перебування відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України.

Зеленський доручив Кабінету міністрів в одноденний строк затвердити план заходів. Зокрема, необхідно забеспечити з 1 березня 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України на 30% та доведення до 20% від початку 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

Також необхідно створити на основі діючих інформаційних ресурсів єдиної інформаційної платформи "UАразом" - для забезпечення щоденного інформування населення про реальний стан безпекової ситуації, заходи, що вживаються для зміцнення обороноздатності держави, а також організацію належної інформаційно-роз'яснювальної роботи про діяльність державних органів.

"Державним органам - забезпечити належне їх функціонування, перебування посадових осіб на роботі та виконання ними обов'язків відповідно до складеної присяги, а у разі виявлення порушень застосування в установленому порядку відповідних санкцій", - йдеться в указі.

Нагадаємо, американські та німецькі ЗМІ написали, що за даними джерел, ймовірне вторгнення Росії в Україну може початися 15−16 лютого.

З огляду на це, звертаючись до українців, міністр оборони Олексій Резніковнаголосив, що Україна має безпрецедентну підтримку з боку міжнародних партнерів. Зокрема, це проявляється у постачанні оборонної зброї, що підвищило спроможності ЗСУ дати відсіч агресору. Протягом місяця від різних країн отримано майже 2000 тон сучасного озброєння, боєприпасів і засобів бронезахисту. Резніков також наголосив, що агресору "не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків".

До громадян також звернувся прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він заявив, що ЗСУ готові дати відсіч ворогу в будь-який момент. "Ми сьогодні економічно сильні, бюджет виконується. Залишки на казначайському рахунку стабільно високі. Міжнародні резерви - 29 млрд доларів. Реальних макроекономічних причин для дестабілізації курсу гривні не існує. Давайте не створювати їх самі, підігруючи ворогу", - наголосив Шмигаль.

Секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками зустрічі із представниками Верховної Ради 14 лютого наголосив, що українські силові структури не бачать імовірності того, що найближчими днями, 16-17 лютого, може розпочатися широкомасштабне вторгнення з боку Росії.