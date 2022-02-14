Нардеп заявив, що фракція "Слуги народу" буде спілкуватися із Зеленським, аби він доніс цю позицію українцям.

Народний депутат, член фракції "Слуга народу" Віталій Безгін заявив, що в парламенті не працюють над розробкою нових законопроєктів про особливий статус та місцеві вибори на Донбасі, передає кореспондент LB.

Так він прокоментував інформацію про те, що німецька сторона начебто заявила, що Україна готова надати текст такого законопроєкту для обговорення.

"Це цитата канцлера Німеччини. Це не слова Президента. Зараз з Президентом будемо спілкуватися, щоб він доніс свою позицію, яка лунала на переговорах", - зазначив Безгін.

"Зараз мова про постанову в контексті дій Держдуми Росії, де профільний комітет розглядає питання по визнанню так званих л/днр. Про це мова. Це не про терористичні організації, а про зворотній крок - про неприпустимість подібних дій. Така постанова дійсно розробляється", - додав депутат.

"В нас є чинний закон про особливості місцевого самоврядування, який діє вже роками... Передчасно говорити про якісь нові напрацювання", - сказав депутат "Слуги народу".

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, який перебуває з першим робочим візитом в Україні, заявив на брифінгу в Києві, що Україна пообіцяла надати законопроєкти щодо особливого статусу Донбасу та місцевих виборів.