Зеленський: "Громадянин – не той у кого є паспорт, а той – хто сьогодні в Україні"

Президент прокоментував повідомлення про те, що деякі політики та бізнесмени виїхали з країни через загрозу нового російського вторгнення.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що на тлі російської загроз він та його родина знаходяться "в Україні та з Україною".

Про це він заявив на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Моя родина завжди зі мною, завжди з Україною. І це не просто пафос. Я – президент, а моя дружина –не просто дружина, а перша леді, і повинна показувати своїм прикладом, як повинні поводитися сім'ї... Це не обов'язково для всіх інших, про кого ви говорите... Але це, я вважаю, принципова річ –підтримувати Україну", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що "справжній громадянин – не той, у кого є український паспорт а той, хто знаходиться сьогодні в Україні". Зеленський таким чином прокоментував інформацію про те, що деякі українські політики та бізнесмени виїхали з країни через загрозу нового російського вторгнення.

"Я вважаю, що ми у великий час живемо! Щодо політиків, дипломатів, бізнесменів... Ви сказали, 30 чартерів лише вчора полетіли?... Це говорить, що у нас багата країна! Ось пан Шольц каже, що треба інвестувати в Україну... Ось бачите, у нас вчора 30 чартерів відлетіло... Головніше, щоб вони порожніми відлітали, а не вивозили щось... Я думаю, залишаються надійні громадяни України. Залишаються дипломати! Я дуже хочу їм подякувати", – наголосив Зеленський.

Він також назвав "великою помилкою" те, що деякі посольства переїжджають на західну Україну.

"Бо немає західної України – є Україна, вона цільна! "Зайві підуть! Залишаться громадяни України", – сказав президент.

"Я від себе хочу попросити, щоб протягом 24 годин вони повернулися в країну. Вважаю, що вони повинні повернутися, інакше нам потрібно всім як державі, як керівництву, робити висновки", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 13 лютого видання "Українська правда" повідомила, що українські олігархи та бізнесмени залишають країну чартерними рейсами. Лише у неділю з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.