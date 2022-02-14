Верховна Рада готує проєкт постанови у разі визнання Держдумою “ДНР” і “ЛНР”, – Стефанчук

Їх визнання викличе нерозуміння у всьому світі.

Верховна Рада України готує проєкт постанови у разі визнання Держдумою Росії “ДНР”і“ЛНР”.

Про це на брифінгу за результатами засідання погоджувальної ради заявив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, передає кореспондент LB.ua.

“У нас немає ЛНР та ДНР. У нас є так звані ЛНР та ДНР. Це раз. Друге – це складова території України. Відповідно до міжнародно визнаних територій ООН. Третє. Що стосується голосування у Державній Думі (РФ), то це не перше інше останнє рішення, яке може бути. Яке викличе нерозуміння у всьому світі”, – заявив він.

Стефанчук повідомив, що готується відповідна постанова парламенту України, яка ще раз підкреслить, що території так званих ЛНР-ДНР є “складовою частиною територіальної цілісності України”.

“Ця постанова готується. Думаю, що до кінця дня вона буде зареєстрована”, – пообіцяв він.

Нагадаємо, Комітет російської Державної думи у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками підтримав два варіанти постанови про звернення до президента Володимира Путіна про визнання "ДНР" та "ЛНР". Другий варіант постанови передбачає консультації із МЗС.

Проєкт ухвали про звернення Держдуми до президента РФ з проханням визнати незалежність "ЛДНР" депутати КПРФ на чолі з лідером Геннадієм Зюгановим внесли до Держдуми 19 січня.

Згідно з документом, Держдума звертається до Путіна з проханням визнати державні утворення терористів "як самостійні, суверенні та незалежні держави". У тексті йдеться, що депутати "вважають обґрунтованим та морально виправданим визнання" "ДНР" та "ЛНР".

Раніше спікер парламенту РФ В'ячеслав Володін повідомив, що Рада Думи 14 лютого обговорить, чи розглядати відразу на засіданні палати підготовлений КПРФ проект звернення, чи спочатку направити документ до МЗС.

Російські ЗМІ називали 14 лютого як дату розгляду звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР" ще 31 січня. Тоді речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що не має її підтвердження.

Кількома днями раніше Путін доручив проаналізувати ідею про перерахунок соцвиплат та пільг мешканцям "ДНР" та "ЛНР" з російськими паспортами. Соцвиплати мають перерахувати через портал держпослуг без надання даних про прописку.

У МЗС України ідею про російські виплати мешканцям ОРДЛО назвали черговим порушенням суверенітету нашої держави. В українському відомстві наголосили , що ця ініціатива спрямована на продовження примусової інтеграції населення окупованих територій у російський політичний, економічний і гуманітарний простір.

Голова фракції "Єдиної Росії" у Держдумі Володимир Васильєв попросив російське керівництво надати допомогу терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР" і відправити їм озброєння.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна розцінюватиме можливе визнання Росією незалежності окупованих нею територій на Донбасі як вихід з Мінських домовленостей.