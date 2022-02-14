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“Голос” ініціює звернення до США та Великобританіі з проханням надати допомогу для захисту кордонів з повітря

Фракція зареєструвала відповідну постанову.

“Голос” ініціює звернення до США та Великобританіі з проханням надати допомогу для захисту кордонів з повітря
Фото: flickr.com

Фракція «Голос» зареєструвала постанову про звернення до американського і британського парламентів з проханням надати Україні додаткові засоби захисту кордонів з повітря. Про це повідомила лідерка партії «Голос» Кіра Рудик.

«Ми зареєстрували постанову про звернення до парламентів США та Великобританії щодо надання Україні додаткових засобів захисту наших кордонів з повітря у випадку російської атаки. Ми розуміємо, що зараз отримати такі гарантії буде складно, але ми повинні ініціювати цей процес. Ми не бачимо зараз з боку влади системної міжнародної роботи, яка би принесла результат у вигляді гарантій від країн, які нам зараз допомагають», — розповіла народна депутатка.

За словами Кіри Рудик, порядок денний Верховної Ради на поточний тиждень не містить законопроєктів, необхідних для посилення обороноздатності держави. 

«Порядок денний включає в себе все, що завгодно, крім конкретних кроків, необхідних для посилення міжнародної співпраці і обороноздатності. «Голос» як опозиція вимагає не гаяти часу і завтра виносити оборонні законопроекти. Йдеться про перерозподіл бюджету (додаткові гроші на зарплати військовим), законопроєкт про 9 млрд грн, які потрібно направити на модернізацію озброєння. Армія готується постійно, міжнародні партнери без вихідних надсилають нам допомогу. Я не розумію, чому влада відкладає такі важливі кроки на потім», — наголосила представниця опозиції.

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