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ОБСЄ підтвердила рішення низки країн відкликати спостерігачів із місії на Донбасі

Спостерігачі мають залишити Україну протягом наступних кількох днів.

ОБСЄ підтвердила рішення низки країн відкликати спостерігачів із місії на Донбасі
Фото: Макс Левин

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ) підтвердила рішення низки держав відкликати своїх громадян, відряджених на службу в СММ на Донбасі. Спостерігачі мають залишити Україну протягом наступних кількох днів.

Про це йдеться у заяві СММ ОБСЄ, оприлюдненій 13 лютого.

В ОБСЄ нагадали, що СММ – це цивільна місія, більшість персоналу якої становлять міжнародні службовці, яких відрядили держави-учасниці організації.

"Така система дає змогу державам-учасницям ОБСЄ ухвалювати рішення, серед іншого, щодо передислокації своїх відряджених громадян як усередині країни, так і за її межі. Окремі держави-учасниці ОБСЄ нещодавно вирішили, що їхнім громадянам, відрядженим на службу в СММ, слід залишити Україну протягом наступних кількох днів", – наголошується в заяві.

Водночас місія продовжуватиме виконувати затверджений ОБСЄ мандат зі спостерігачами, розміщеними у десяти містах по всій Україні.

"Безпека всього свого персоналу є найвищим пріоритетом для місії, і СММ продовжуватиме постійно стежити за ситуацією з безпекою", – резюмували в ОБСЄ.

За даними ЗМІ, відкликати своїх представників із СММ ОБСЄ в Україні через побоювання щодо можливого вторгнення Росії вирішили США та Великобританія. 

Станом на кінець січня, згідно з офіційними даними, чисельність місії ОБСЄ в Україні становила 680 спостерігачів із 43 країн. З них представників США 57, а Великобританії – 40. Більшість спостерігачів СММ ОБСЄ базується у Донецькій областіі.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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