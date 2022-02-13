“Європейська Солідарність” візьме участь в нараді РНБО

Український народ якомога швидше має отримати відповіді від влади на безпекові виклики – вважає п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він наголосив журналістам біля Верховної Ради, що представники виконавчої влади зобов’язані звітувати парламенту про ситуацію в країні, однак «Європейська Солідарність» готова обговорити це і на засіданні РНБО.



«Якщо вони прийняли рішення проводити це на майданчику РНБО, ми будемо хоч в РНБО, хоч в Офісі президента, хоч в парламенті. Хоча вважаємо, що оскільки у нас парламентсько-президентська республіка, то і Данілов, і керівництво силового блоку, і врешті прем’єр-міністр, який призначений цим парламентом, і президент мали б прийти до українського парламенту», – наголосив Порошенко.

П’ятий Презилент зазначає, що і світ, і українське суспільство прагне єдності усіх політичних сил та негайних рішень для захисту держави.

«Ми зараз кажемо: нічого важливішого за оборону держави немає. Нічого важливішого за єдність немає. І ми будемо там і примусимо робити те, що здатне підсилити обороноздатність нашої країни. Ми маємо забезпечити, щоб український народ нарешті спокійно отримав відповіді на ті численні питання, які виникли вже сьогодні і не терплять до завтра. І щодо функціонування енергетики, і щодо економіки, банківської системи. І щодо функціонування транспортної системи. І щодо наших комунікацій та координації з нашими іноземними партнерами. Ми маємо це зробити і це забезпечити», – резюмував Порошенко.