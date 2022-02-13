Зеленський і Мішель обговорили "активізацію мирного процесу"

Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем питання мирного врегулювання на Донбасі.

Про це Зеленський написав у Twitter.

"Обговорили останні міжнародні переговори, активізацію мирного процесу в межах N4 (нормандської четвірки, – ред.). Прихильні дипломатичному врегулюванню конфлікту. Вдячний за макрофінансову підтримку", – написав Зеленський.

Він також наголосив на важливості того, що посольства країн-членів ЄС продовжують роботу в Україні.

Важлива розмова з @CharlesMichel. Головні питання – спільна протидія безпековим викликам і санкції. Обговорили останні міжнародні перемовини, активізацію мирного процесу в межах #N4. Віддані дипломатичному врегулюванню конфлікту. Вдячний 🇪🇺 за макрофінансову підтримку 🇺🇦. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 13, 2022

Нагадаємо, раніше Рада ЄС схвалила надання Україні 1,2 млрд євро на тлі російської загрози.

Дипломатичні представництва країн Європейського Союзу в Україні продовжать свою роботу.

Водночас на тлі нової російської військової загрози проти України низка країн вирішили евакуювати деяких співробітників своїх дипвідомств. Також повідомлялося про рекомендації деяких країн покинути Україну їхнім громадянам.