Рада працюватиме у безперервному штатному режимі, - Стефанчук

В умовах загрози розширення російської агресії Верховна Рада працюватиме у постійному режимі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова ВР Руслан Стефанчук.

На початку своєї заяви спікер закликав усіх зберігати спокій в умовах загрози розширення російської агресії проти України.

"Що може додати до цього Верховна Рада? Тільки роботу у безперервному штатному режимі. Вдумливу і безконфліктну роботу в інтересах суспільства. Впевнений, що народні депутати з усіх фракцій та груп прекрасно усвідомлюють необхідність зробити результативним пленарний тиждень, який ми готуємось розпочати. Результативний не з точки зору того, як хтось буде звучати чи виглядати, а з точки зору того, які рішення ми ухвалимо. За будь-якої ситуації, у нас є потенціал для усіх необхідних рішень", - написав він.

В прес-службі спікера додали, що "13 лютого також буде закрита нарада голів фракцій та груп. Попередньо час ще не визначено".

Кіра Рудик з фракції "Голос" додала у Facebook, що завтра буде відбуватися закрите засідання керівників парламентських фракцій. З ними говоритимуть міністр оборони, міністр внутрішніх справ, керівництво розвідки та СБУ, а також керівники Нацбанку, Мінфіну. Очікується присутність прем‘єр-міністра.

Вранці 12 лютого народні депутати з фракцій "Європейська солідарність" і "Голос" заявили, що вимагають зібрати погоджувальну раду і позачергове закрите засідання Верховної Ради.

Фракція "Слуга народу" зробила заяву щодо загрози російського вторгнення в Україну та дій влади у цій ситуації.