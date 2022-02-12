Я залишаюся в Києві, - посол Німеччини

Посол Німеччини Анке Фельдгузен заявила, що продовжує працювати в Києві попри рекомендації про виїзд громадян ФРН з України.

Про це Фельдгузен написала у Twitter.

"Я залишаюся в Києві і продовжую працювати там з невеликою командою. Посольство продовжує працювати", - заявила посол.

Я залишаюся в Києві і продовжую працювати там з невеликою командою. Посольство продовжує працювати. https://t.co/MJtff91DNP — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) February 12, 2022

12 лютого Німеччина закликала своїх громадян покинути Україну на тлі побоювань вторгнення в країну російських військ.

За останню добу майже 20 країн закликали своїх громадян утриматися від поїздок в Україну або покинути її територію через загрозу російської агресії. Окрім Німеччини, відповідні заяви зробили США, Австралія, Великобританія, Бельгія, Греція, Ізраїль, Канада, Латвія, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Північна Македонія, Фінляндія, Чорногорія, Естонія, Японія і Південна Корея.

Зазначимо, що міністр оборони України Олексій Резніков 6 лютого заявив, що ймовірність значної ескалації продовжує оцінюватись як низька.