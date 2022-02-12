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Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ

Байден передав розвіддані союзникам.

Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
Фото: Міноборони РФ

Американські та німецькі ЗМІ написали, що за даними джерел, ймовірне вторгнення Росії в Україну може початися 15−16 лютого.

Як повідомляє Politico із посиланням на власні джерела, президент США Джо Байден сказав союзникам, що "Росія може вторгнутися до України 16 лютого".

Проте, за даними видання, європейські союзники заявили, що мають інші розвідувальні дані. Таку оцінку дали у Великій Британії.

Ще два європейські чиновники з недовірою поставилися до даних США, йдеться у матеріалі. Журналісти зазначають, що "дані по 16 лютого є сирими".

Водночас німецьке видання Der Spiegel повідомило, що ЦРУ та американські військові передали німецькому уряду та іншим країнам НАТО дані, що вторгнення Росії може статися 16 лютого.

Раніше агентство Bloomberg із посиланням на джерела серед офіційних осіб США повідомило, що нова агресія РФ проти України може розпочатися 15 лютого.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ймовірність значної ескалації продовжує оцінюватись як низька.

Посол Великобританії Мелінда Сіммонс та очільник делегації Європейського союзу в Україні Матті Маасікас заявили, що залишаються працювати у Києві попри повідомлення про евакуацію частини дипломатичних працівників.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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