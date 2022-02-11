Vitrina.TV і група компаній "Наш" поповнили "санкційний список" РНБО

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що на засіданні 11 лютого внесли зміни до персональних санкцій.

"Мова йде про компанію "ЛІБЕРТОН СТАР". Будівельна компанія, яка вже знаходиться під санкціями нашої країни. Вона була зареєстрована в місті Одеса, змінила місце реєстрації на місто Київ. Змінила назву. Ми другий раз проти цієї ж компанії ввели санкції", - сказав Данілов.

Запровадили санкції проти компанії Vitrina.TV, яка зареєстрована в Москві.

"Вона постачає послуги для просування тих компаній, які знаходяться під санкціями на території нашої країни. Вона надає послуги про трансляцію російських телеканалів, які заблоковані на території України. Санкції введено на термін 5 років", - додав секретар РНБО.

Потрапили під санкції компанії "Наша Прага", "Наш 24", "Наш 365".

"І санкції проти компанії, яка, наскільки ми проінформовані, є володарем всіх цих компаній. Яка знаходиться на Кіпрі в місті Лімасол", - сказав Данілов.

Термін дії санкцій проти компанії "Наш" теж ввели на 5 років.

Нагадаємо, в Харкові завершилося виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України. Серед питань, які розглядала РНБО, - нові санкції України проти компаній, морські загрози з боку РФ, ризики для морського судноплавства нашої держави, формування загонів територіальної оборони.

Напередодні повідомлялося, що РНБО розгляне санкції проти телеканалу НАШ, але не проти пов'язаного з ним екснардепа Євгенія Мураєва.