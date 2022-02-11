​"Йдеться про війну в Європі": віцеканцлер ФРН про вплив конфлікту РФ з Україною на запуск "Північного потоку-2"

Хабек упевнений у запровадженні жорстких економічних санкцій, якщо Росія піде на ескалацію конфлікту.

Сертифікація газогону "Північний потік-2" здійснюється відповідно до законодавства Європейського Союзу. Але геополітична ситуація, зокрема конфлікт Росії з Україною, впливає на цей процес.

Про це під час візиту до Польщі заявив міністр у справах економіки та захисту клімату ФРН Роберт Хабек, передає DW.

Німецький високопосадовець висловив упевненість у запровадженні жорстких економічних санкцій, якщо Росія піде на ескалацію конфлікту з Україною. В разі такого розвитку подій решта, включаючи політичні інтереси, відійде на другий план.

"Тут ми говоримо про війну у Європі", – заявив Роберт Хабек.

Німецький політик закликав вжити всіх можливих заходів у сфері дипломатії, щоб послабити напруженість. Він наголосив, що нинішня ситуація "викликає крайні побоювання".

Інформацію про те, що Німеччина не підтримує санкції проти "Північного потоку-2", поширювали західні ЗМІ. Офіційно відомо, що Австрія підтримує швидкі та жорсткі санкції проти Росії в разі її нового вторгнення в Україну, але виступає проти обмежувальних заходів у газовому секторі, зокрема щодо "Північного потоку-2".

Днями президент США Джо Байден повідомив, що в разі наступу Росії "Північний потік-2" припинить своє існування.

Перед цим міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що в разі нової агресії Росії проти України ФРН підтримає санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

На думку віцепрезидента Європарламенту Отмара Караса, "Північний потік-2" має бути включений до пакету санкцій проти Росії.

Водночас превентивні санкції щодо газогону, які могли б бути введені без вторгнення, наразі не розглядаються.