​Росія відмовилася приймати відповіді Євросоюзу і НАТО на "гарантії безпеки"

Росія не може прийняти відповідь Євросоюзу та НАТО на листа глави МЗС Сергія Лаврова про "безпекові пропозиції". У МЗС РФ заявили, що "колективна відповідь" нагадує "кругову поруку". Окрім того, до Столтенберга і Борреля, які надіслали ці відповіді, Лавров не звертався.

Про це 11 лютого заявила речниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова.

Вона нагадала, що Лавров адресував листа главам зовнішньополітичних відомств 27 держав – США, Канади та країн Європи, і в ньому було підкреслено, що Росія очікує на "розгорнуту відповідь у національній якості".

"Натомість нам пишуть Єнс Столтенберг та Жозеп Боррель, до яких ми не зверталися. Такий крок не можна охарактеризувати інакше, як прояв дипломатичної неввічливості та неповаги до нашого прохання", – заявила Захарова.

Представниця МЗС РФ зазначила, що документи ОБСЄ та Росія–НАТО, в яких зафіксовано принцип неподільності безпеки, підписано главами держав та урядів відповідних країн.

"В ОБСЄ держави беруть участь у національній якості, і саме в цій якості вони зобов'язалися не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших", – заявила вона.

Захарова наголосила, що через це російська сторона не може прийняти "колективну відповідь", яка нагадує "кругову поруку" і чекає "на розгорнуту реакцію на поставлене нами питання від кожного адресата".

За словами Захарової, у документах, які Росія отримала від Столтенберга та Борреля, немає предметної реакції на послання Лаврова. "Натомість нам пропонується вступити у діалог щодо зміцнення безпеки".

Міністерство закордонних справ Росії запропонувало НАТО та США укласти угоду про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу до нього України. Текст проєктів 15 грудня з'явився в російських ЗМІ.

На початку лютого цього року Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу.

10 лютого Путін заявив про необхідність "домогтися" від США і НАТО юридично закріплених "гарантій безпеки".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг надіслав пропозицію главі МЗС РФ Сергієві Лаврову із закликом продовжити діалог у межах Ради НАТО–Росія. Столтенберг наголосив, що Росія має вибір: або припинити агресію щодо України, або приготуватися до жорстких санкцій.

Того ж дня Російська Федерація отримала колективний лист від Європейського Союзу. Документ від імені очільників міністерств закордонних справ 27 країн-учасниць передали постпреду Росії при ЄС Володимиру Чижову. ЄС закликав Росію припинити нарощувати війська в Україні та навколо неї, а також у Білорусі.

Раніше цього дня очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що колективний лист від країн ЄС призведе до зриву переговорного процесу.