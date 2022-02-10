На свої "безпекові пропозиції" Росія отримала колективну відповідь ЄС

Раніше Москва вимагала, щоб таку відповідь кожна країна Євросоюзу надіслала окремо.

Російська Федерація отримала колективний лист від ЄС, повідомляє Deutsche Welle.

Лист від імені очільників міністерств закордонних справ 27 країн-учасниць передали постпреду Росії при ЄС Володимиру Чижову. Про це повідомило постійне представництво РФ при ЄС 10 лютого.

Верховний представник ЄС із зовнішньої й безпекової політики Жозеп Боррель вирішив відповісти від імені усіх країн, аби продемонструвати єдність. Про це повідомив заступник генсека зовнішньополітичної служби Євросоюзу Енріке Мора.

Боррель у своєму Twitter повідомив, що ЄС закликав Росію припинити нарощувати війська в Україні та навколо неї, а також у Білорусі. "Розбіжності повинні вирішуватися шляхом діалогу та дипломатії", - зазначив Боррель.

Раніше цього дня очільник російського МЗС Сергій Лавров повідомив, що колективний лист від країн ЄС призведе до зриву переговорного процесу.

Наразі зміст листа від ЄС до Росії залишається невідомим.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України. Текст проєктів 15 грудня з'явився в російських ЗМІ.

На початку лютого цього року Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу.