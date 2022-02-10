Кулеба порівняв режим роботи свого міністерства з "холодною війною"

Очільник українського МЗС заявив, що такий режим настав і для дипломатів інших держав.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що нині українські дипломати працюють у режимі, який властивий періоду "холодної війни", - повідомляє "Європейської правда".

Цю думку міністр озвучив 10 лютого під час виступу на форумі "Україна-Франція". Його проводять у Парижі Центр "Нова Європа" та Французький інститут міжнародних відносин.

"Батьки пам’ятають часи "холодної війни", коли світ балансував на межі глобального конфлікту, а дипломати усіма силами намагалися запобігти. Зараз українська дипломатія працює у точно такому режимі", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що такий розвиток подій не є бажаним для України. Та до цієї ситуації Україну та світ привели дії Росії.

Міністр впевнений, що особливий режим роботи настав і для дипломатів інших держав світу.

Під час виступу Кулеба наголосив, що предметом поступок не можуть стати принципові питання, бо "такі поступки лише запрошують війну, ми маємо пам’ятати це дуже добре".

Також глава МЗСУ наголосив, що не бачить можливості компромісів щодо належності України до європейської, "західної" спільноти.

"Я категорично відкидаю пропозицію про те, що Україна має стати містком від Сходом і Заходом тощо. Ми не буфер. Ми невід’ємна частина Заходу", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, під час спільної пресконференції з очільницею МЗС ФРН Анналеною Бербок Дмитро Кулеба озвучив "червоні лінії" України: не буде поступок щодо територіальної цілісності нашої держави, не буде прямого діалогу з так званими "донецькими" та "луганськими" "народними республіками", а зовнішню політику визначатиме лише український народ.

Під час пресконференції очільник українського МЗС зазначив, що "Росія може вдаватися до підступних сценаріїв. Це можуть бути кібератаки, розхитування суспільства через кампанію дезінформації. Тому ще раз підтверджу, що є ключовим: потрібно зберігати спокій і не піддаватися на жодні емоційні провокації, в які нас намагатимуться затягнути".