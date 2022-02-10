Резніков про перекриття Росією акваторій Азовського та Чорного морів: очікуємо на сильну відповідь партнерів

Перекриття акваторій Азовського та Чорного морів “для навчань” – це тактика повзучої окупації моря, яку Росія використовує давно.

Про це у соцмережі Facebook написав міністр оборони України Олексій Резніков.

“Росія продовжує активну мілітаризацію півострова Крим, продовжує використання тимчасово окупованої території як полігону. Наразі ми спостерігаємо і навчання, і накопичення зброї у зв'язку з цим, відведення та введення підрозділів Збройних сил РФ”, – зазначив він.

За словами Резнікова, якщо не буде спільної реакції світу на ці спроби тиску, то подібну тактику Кремль і не тільки Кремль, може застосувати у всьому світі.

“Наші партнери показали сильну відповідь постачанням зброї. Наразі очікуємо не менш сильну відповідь: коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності!” – додав міністр.

Фото: Facebook-сторінка Резнікова

Нагадаємо, Росія під приводом проведення військово-морських навчань 13-19 лютого перекриває практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря. РФ оголосила ці райони небезпечними для плавання, адже навчання передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.

Карта закритих районів свідчить про можливість підготовки "морської блокади" українських портів. У МЗС, зокрема, заявили, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Це може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України.

Вказані дії є черговою загрозою суверенітету України у її територіальному морі та суверенним правам у виключній морській економічній зоні, зауважили у ВМС ЗСУ.