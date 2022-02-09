"Слуга народу" скликає позачергову конференцію київського осередку партії через Трубіцина

На ній розглянуть інцидент і ухвалять відповідні рішення щодо Владислава Трубіцина.

Голова політичної партії "Слуга народу" Олена Шуляк ініціювала скликання позачергової конференції київського осередку партії через викриття на хабарі депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина.

Відповідну заяву Шуляк з цього приводу оприлюднила у Telegram речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

Шуляк зазначила, що вважає викриття Трубіцина підтвердженням того, що у владі міста процвітає корупція.

"Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття на отриманні неправомірної вигоди депутата Київської міської ради від партії «Слуга народа» Владислава Трубіцина, а також директора одного з комунальних підприємств. І це є зайвим підтвердженням того факту, що у владі міста процвітає корупція, в якій замішані підлеглі міського голови", - йдеться у заяві Шуляк.

За її словами, в "Слузі народу" чекають на всебічне та ретельне розслідування справи антикорупційними та правоохоронними органами.

"Сподіваємося, що професійна та неупереджена робота детективів НАБУ, прокурорів САП, суддів, а відповідно і адвокатів дозволить отримати справедливий вирок – обвинувальний чи виправдальний", - зазначила голова політичної партії "Слуга народу".

Вона також наголосила, що сьогодні видала розпорядження про скликання позачергової конференції Київської міської організації Політичної партії "Слуга народу" для розгляду цього інциденту і ухвалення відповідних рішень по відношенню до Владислава Трубіцина.

"Сподіваюся, реакція міського голови Києва на корупцію в комунальних підприємствах буде такою ж швидкою", - додала Шуляк.

Нагадаємо, сьогодні Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили на хабарі депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина. Його неофіційного помічника затримали.

За версією слідства, Трубіцин, який у Київраді також обіймає посаду голови постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, "у змові з п'ятьма пособниками вимагали та отримали неправомірну вигоду від підприємця за встановлення МАФів".

Як повідомляють джерела, йдеться про 1 мільйон 260 тисяч гривень хабаря.