Саакашвілі розповів про таємні зустрічі з Лукашенком

"Те, що Лукашенко досі не визнав Південну Осетію та Абхазію – це результат моїх поїздок до Лондона".

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі на засіданні суду в Тбілісі розповів про чотири таємні зустрічі з Лукашенком.

За словами Саакашвілі, це було в роки його президентства. Зустрічі з білоруським колегою відбувалися у Лондоні, повідомляє "Грузія Online".

"Я чотири рази таємно зустрічався із Лукашенком у Лондоні. Вперше розповідаю про це. То була таємна дипломатія. Те, що Лукашенко досі не визнав Південну Осетію та Абхазію – це результат моїх поїздок до Лондона", – сказав Саакашвілі.

Раніше в інтерв'ю кремлівському пропагандистові Володимиру Соловйову Лукашенко, якого Захід не визнає легітимно обраним президентом Білорусі, заявив, що не відкидає визнання незалежності самопроголошених за військової підтримки Росії Абхазії та Південної Осетії. За його словами, щойно він зрозуміє необхідність цього кроку і про це йому скаже президент РФ Володимир Путін, тоді це може статися.

В Абхазії позитивно сприйняли слова Олександра Лукашенка, а в МЗС Грузії заявили, що з урахуванням двосторонніх відносин між Білоруссю та Грузією, питання про визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії не стоїть на порядку денному.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не надсилатиме жодних сигналів Олександрові Лукашенку про визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії, а також Криму як регіону Росії.

У 2019 році Лукашенко говорив, що готовий був за прикладом Москви визнати незалежність Абхазії, але такий крок спричинив би запровадження санкцій проти Білорусії. За його словами, збитки від цих санкцій російська влада не готова була компенсувати.

Нагадаємо, в інтерв’ю Соловйову Лукашенко назвав Путіна другом, а Зеленського обізвав "безголовим".