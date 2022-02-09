Для будівництва мосту "Хвиля" у Києві "Азовсталь" відвантажить 300 т сталі

У Києві повним ходом йде будівництво нового мосту «Хвиля», який з'єднає набережну та острів Оболонський. Для його будівництва відвантажать 300 тонн української сталі. Про це повідомляє пресслужба «Азовсталі».

«В Україні з'явиться ще один міст, і його можна назвати побратимом нашого, Запорізького мосту. Тому що при будівництві мосту «Хвиля», який розташовуватиметься на туристичному маршруті «Набережна – парк «Наталка» – о. Оболонський», також буде використано сталь Метінвесту. Компанія відвантажить 300 тонн гарячекатаного листового прокату марки S355NL товщиною 8–32 мм виробництва «Азовсталі», - йдеться у публікації.

«Азовсталь» повідомляє, що міст «Хвиля» планують завершити цього року.

«Міст буде повністю пішохідним із дотриманням зручностей для маломобільних груп населення. Його планують добудувати до середини 2022 року», - йдеться у заяві.

Раніше Віталій Кличко презентував проєкт мосту «Хвиля». 164-метровий міст розпочнеться в районі гольф-центру. Конструкція спиратиметься на чотири опори, дві з яких будуть розташовані в протоці. Кличко зазначив, що міст не заважатиме проходу маломірних суден у затоку «Оболонь». Автор проєкту – архітектор Андрій Миргородський. Він також спроєктував пішохідний міст над Володимирським узвозом.