На столичній Дарниці 27-річний місцевий мешканець вистрелив із пістолета в будівельника, який займався ремонтом у квартирі поверхом вище.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

До правоохоронців надійшло повідомлення від мешканців будинку багатоповерхівки на проспекті Бажана про постріли на одному із поверхів. На місце події прибув наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

"Ми з’ясували, що конфлікт трапився між будівельником та сусідом, який проживає поверхом нижче. Чоловік прийшов до помешкання та повідомив, що робітники, які проводили ремонтні роботи, нібито затопили його оселю. Вони пропустили його до помешкання, аби він впевнився, що все гаразд. Втім, через кілька хвилин сусід повернувся та захотів зайти ще раз. Один із працівників не впустив його, тож порушник вистрелив йому в ногу. Потерпілого госпіталізували, а чоловіка за хуліганські дії затримали на місці події", - розповів заступник начальника Дарницького управління поліції Антон Жидовцев.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

27-річного місцевого мешканця затримали. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину.

"Наразі ми звернулись до суду з клопотанням про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. За скоєння хуліганських дій, вчинених із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, затриманому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років", - додав Жидовцев.

Нагадаємо, в грудні поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину через неякісний ремонт.