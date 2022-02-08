Довідку про несудимість відсьогодні можна згенерувати у "Дії"

У застосунку "Дія" відсьогодні можна згенерувати довідку про несудимість. Це документ, який надають громадянину за його особистим запитом. Він засвідчує, що людина не була судима, не притягалася до кримінальної відповідальності й не перебуває у розшуку.

Довідка про несудимість буде серед низку нових держпослуг та цифрових документів, які через кілька годин буде представлено на четвертому Diia Summit, інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Раніше цей документ треба було отримувати або в сервісних центрах МВС, або через посередників, або онлайн, проте потрібно було заповнювати багато полів. А тепер послугою можна буде скористатись у застосунку Дія в декілька кліків", – зазначив очільник міністерства Михайло Федоров.

Він наголосив, що довідка про несудимість – один із найпопулярніших документів серед українців. Їх отримують близько 1 млн щороку.

Цей документ необхідний для пред’явлення у військкоматі, оформлення закордонного паспорта, візи, влаштування на роботу в деякі компанії, у разі отримання громадянства в іншій країні чи оформлення посвідки на проживання за кордоном.

Повідомляється, що під час Diia Summit будуть презентовані зміна місця реєстрації на всю країну, послуги для водіїв тощо, а також спеціальний податковий режим для IT-індустрії Дія.City.