Наприкінці лютого Україну відвідає німецький посол із кібербезпеки

Наприкінці лютого Україну відвідає кіберпосол Німеччини.
Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою 7 лютого.
"Ми хочемо провести комплексні кіберконсультації, щоб бути готовим до всіх ситуацій", - зазначила Бербок.
Нагадаємо, внаслідок хакерської атаки у ніч із 13 на 14 січня постраждало близько 70 сайтів державних та регіональних органів влади.
У січні цього року СБУ заблокувала 121 кібератаку на портали українських органів влади.
4 лютого секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що Україна не змогла стати учасницею Об'єднаного центру передових технологій із кібероборони НАТО, оскільки її не підтримала одна з країн Європейського Союзу, проголосувавши проти цього.