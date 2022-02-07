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Наприкінці лютого Україну відвідає німецький посол із кібербезпеки

Про це заявила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Наприкінці лютого Україну відвідає німецький посол із кібербезпеки
Фото: ЕРА/UPG

Наприкінці лютого Україну відвідає кіберпосол Німеччини.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою 7 лютого.

"Ми хочемо провести комплексні кіберконсультації, щоб бути готовим до всіх ситуацій", - зазначила Бербок.

Нагадаємо, внаслідок хакерської атаки у ніч із 13 на 14 січня постраждало близько 70 сайтів державних та регіональних органів влади.

У січні цього року СБУ заблокувала 121 кібератаку на портали українських органів влади.

4 лютого секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що Україна не змогла стати учасницею Об'єднаного центру передових технологій із кібероборони НАТО, оскільки її не підтримала одна з країн Європейського Союзу, проголосувавши проти цього.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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