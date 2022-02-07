Наприкінці лютого Україну відвідає німецький посол із кібербезпеки

Про це заявила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Наприкінці лютого Україну відвідає кіберпосол Німеччини.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою 7 лютого.

"Ми хочемо провести комплексні кіберконсультації, щоб бути готовим до всіх ситуацій", - зазначила Бербок.

Нагадаємо, внаслідок хакерської атаки у ніч із 13 на 14 січня постраждало близько 70 сайтів державних та регіональних органів влади.

У січні цього року СБУ заблокувала 121 кібератаку на портали українських органів влади.

4 лютого секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що Україна не змогла стати учасницею Об'єднаного центру передових технологій із кібероборони НАТО, оскільки її не підтримала одна з країн Європейського Союзу, проголосувавши проти цього.