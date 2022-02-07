Німеччина підтвердила намір передати Україні 5 тисяч шоломів, - Резніков

Німеччина офіційно підтвердила, що передасть Україні 5 тисяч шоломів.

Про це на своїй сторінці Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Отримано офіційного листа про намір Німеччини передати Україні 5000 шоломів, про які повідомила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Хочу подякувати близькому другу України Анці Фельдгузен за її роботу!" – написав Резніков.

An official letter was received about 🇩🇪 intention to hand 5,000 helmets to 🇺🇦 announced by 🇩🇪DefMin Christine Lambrecht.I’d like to thank a close friend of 🇺🇦 @AnkaFeldhusen for her work!Hope for positive decision of other requests from 🇺🇦&unblocking the procurement through NSPA pic.twitter.com/hu5oiZizKJ — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 7, 2022

Міністр також висловив сподівання на позитивне рішення інших запитів з України та розблокування закупівель через NSPA (Агенції НАТО з підтримки та постачання в галузі оборонних витрат).

Нагадаємо, обсяг військової допомоги Україні перевищив 1,5 мільярда доларів. Про це 7 лютого на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на зустрічі з американським президентом Джо Байденом 7 лютого обговорить позицію своєї держави щодо надання Україні зброї.

Раніше країна заблокувала постачання Україні летальне озброєння з Естонії, що було виготовлено в Німеччині. Влада зазначає, що не постачала і не буде буде постачати озброєння в кризові регіони, щоб запобігти можливій ескалації.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українці десятиліттями памʼятатимуть про відмову Німеччини поставити зброю.