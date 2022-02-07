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Німеччина підтвердила намір передати Україні 5 тисяч шоломів, - Резніков

Україна отримала від Німеччини відповідний офіційний лист.

Німеччина підтвердила намір передати Україні 5 тисяч шоломів, - Резніков
Фото: надано пресслужбою МОУ

Німеччина офіційно підтвердила, що передасть Україні 5 тисяч шоломів.

Про це на своїй сторінці Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Отримано офіційного листа про намір Німеччини передати Україні 5000 шоломів, про які повідомила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Хочу подякувати близькому другу України Анці Фельдгузен за її роботу!" – написав Резніков.

Міністр також висловив сподівання на позитивне рішення інших запитів з України та розблокування закупівель через NSPA (Агенції НАТО з підтримки та постачання в галузі оборонних витрат).

Нагадаємо, обсяг військової допомоги Україні перевищив 1,5 мільярда доларів. Про це 7 лютого на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на зустрічі з американським президентом Джо Байденом 7 лютого обговорить позицію своєї держави щодо надання Україні зброї.

Раніше країна заблокувала постачання Україні летальне озброєння з Естонії, що було виготовлено в Німеччині. Влада зазначає, що не постачала і не буде буде постачати озброєння в кризові регіони, щоб запобігти можливій ескалації. 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українці десятиліттями памʼятатимуть про відмову Німеччини поставити зброю. 

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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